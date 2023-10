Colpi di badile alla moglie e lite a bastonate per la legna: tutti assolti in tribunale

Due casi distinti arrivati a sentenza in tribunale hanno avuto dinamiche simili e una conclusione identica: tutti assolti gli imputati.

Il primo riguarda un uomo di 62 anni della Val d’Arda, che era accusato di aver preso a badilate la compagna durante una lite furibonda scoppiata in un maneggio. E in più di aver esercitato violenze psicologiche sulla donna.

Finito davanti a un giudice con l’accusa di maltrattamenti, è stato assolto. “Nel processo è emersa l’inattendibilità dei racconti della donna rispetto a tutti gli episodi denunciati”, ha detto l’avvocato difensore Andrea Bazzani.

Nel secondo caso, al centro del processo una lite a bastonate fra due uomini che si disputavano una catasta di legna appena raccolta. Il giudice dopo aver ascoltato le parti in causa ha assolto i due imputati. Il fatto era avvenuto qualche anno fa non lontano da Gropparello. Come ricostruito in aula, gli imputati erano in un bosco in prossimità delle sponde del torrente Chero. Ad un certo punto i due avrebbero avuto un disputa a causa di una catasta di legna che entrambi avevano rivendicato come propria. I due ben presto erano passati dalle parole alle minacce, agli insulti e alla fine alle vie di fatto affrontandosi a colpi di bastone. I due rivali erano entrambi piacentini, un sessantenne e un ottantenne. Ad avere la peggio il più anziano, che nel corso della disputa ha subito una frattura costale. Entrambi sono stati assolti.