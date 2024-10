Schiaffi, calci e abusi sessuali ma il marito 28enne nega: “Mai alzato le mani”

Un matrimonio durato pochi anni costellato di liti furibonde, con un marito violento che picchia la moglie, l’insulta e le lancia oggetti di ogni sorta, forse anche a causa dell’abuso di stupefacenti. Una storia raccontata da una giovane egiziana residente a Piacenza. Ha inoltre riferito che in un paio di occasioni l’uomo avrebbe preteso di avere rapporti sessuali contro la sua volontà.

Ieri, 15 ottobre, la 22enne ha testimoniato in tribunale e ripercorso le accuse contro l’ex marito, un 28enne imputato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale. L’uomo ha respinto tutte le accuse, offrendo ai giudici la propria versione dei fatti, e riconducendo gli attriti familiari a rivendicazioni di denaro da parte del suocero, che sarebbe arrivato ad aggredirlo. Due racconti diametralmente opposti che ieri sono stati ascoltati dal collegio di giudici. Maltrattamenti e abusi, ha raccontato la ragazza, sarebbero iniziati dopo il matrimonio (sono in fase conclusiva le pratiche di divorzio).

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ