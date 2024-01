Tribunale di Piacenza, arrivati tre nuovi giudici penali. Organico al completo

“Da un’eternità l’organico dei giudici penali del tribunale di Piacenza non era al completo”. Con soddisfazione il presidente Stefano Brusati ha salutato i tre nuovi giudici, freschi di nomina, che hanno preso possesso del loro incarico questa mattina al termine del tirocinio al tribunale di Milano. Sono Vincenzo Riganti, 30 anni, pavese, laureato all’Università di Pavia, dove tra pochi giorni conseguirà il dottorato di ricerca in diritto penale. Figlio d’arte, visto che il padre Luigi per sette anni è stato giudice a Piacenza, sarà assegnato all’ufficio gip/gup. Primo giorno anche per Federico Baita, 33 anni, di Romanengo, in provincia di Cremona, laureato alla Statale di Milano, e Isabella Farini, 31 anni, originaria di Pescara e laureata alla Cattolica di Milano, che saranno assegnati al dibattimento penale.