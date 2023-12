Inaugurata una panchina rossa a San Nicolò: “Riflettere sulla violenza di genere”

L’inaugurazione di una panchina rossa è rientrata nella festa di Natale dell’Istituto comprensivo di San Nicolò. Con i pennarelli, i ragazzi hanno scritto sul colore fiammante simboli e parole per sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sulle donne. La panchina si trova di fronte al plesso delle medie di via Ungaretti.

Il sindaco di Rottofreno Paola Galvani ha spiegato: “Era una delle nostre panchine esistenti da tanti anni. L’abbiamo ridipinta di rosso. Speriamo che i pensieri indelebili dei ragazzi inducano chi transita di qui a riflettere sulla violenza di genere. Abbiamo voluto realizzare questo simbolo in collaborazione con le scuole, perché pensiamo che occorra partire dalle giovanissime generazioni. I ragazzini dovrebbero essere educati e capire da subito i concetti di rispetto e pari dignità”.