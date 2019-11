Amoreggiano nudi in via Boselli in pieno mattino: algerino e piacentina denunciati

Erano le 11.00 di ieri mattina quando un automobilista, passando in via Boselli, a Piacenza, ha notato due persone nude dietro un cartellone pubblicitario e ha chiamato immediatamente il 113.

La polizia è arrivata prontamente sul posto e ha trovato un algerino di 51 anni che si stava rivestendo e una piacentina di 49 anni completamente senza vestiti.

I due hanno ammesso che stavano amoreggiando e sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico.

