Il Comune trova una casa al senzatetto Antonino. In cambio piccoli lavoretti

Il mendicante Antonino Bellavia, molto conosciuto dai frequentatori del centro storico, ora ha un tetto sopra la testa: quello di un piccolo container nel cortile dell’ospizio “Vittorio Emanuele”, in via Campagna, dove in passato dormivano i richiedenti asilo gestiti da Asp.

Il 48enne ha lasciato gli angusti spazi dell’ex caserma Zanardi Landi nel parcheggio di viale Malta (che occupava abusivamente insieme ad altre persone indigenti) ed è entrato, assieme ai suoi inseparabili 5 cani, in questo nuovo alloggio messo a disposizione dal Comune di Piacenza.

In cambio, ha firmato un patto di volontariato e si è rimboccato le maniche all’interno della struttura per anziani, dando una mano alla squadra di tecnici con la potatura di alberi e prati.

