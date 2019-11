Cade da una scala e si ferisce al capo: uomo in gravi condizioni trasportato a Parma in elicottero

Ha rimediato una brutta ferita al capo l’uomo caduto nella tarda mattinata di oggi, 9 novembre, da una scala a pioli in località Carini di Gusano, nel comune di Gropparello. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. La gravità della ferita riportata ha spinto l’elisoccorso a giungere sul posto, con l’uomo che è stato trasportato all’ospedale di Parma. Stando ai primi accertamenti non sarebbe in pericolo di vita.

