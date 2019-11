Castel San Giovanni dolcissima: Cioccolandia invade il centro

Castel San Giovanni presa d’assalto dai più golosi attirati dalle prelibatezze messe in mostra da Cioccolandia, manifestazione tra le più attese della provincia dedicata al cioccolato ma anche ad altri dolci. Un trionfo di colori e di gusti hanno animato il centro storico. E’ la 16esima edizione a cui partecipano 23 maitres chocolatier da diverse regioni del Nord Italia e 27 produttori artigianali. Almeno 25 esercenti hanno allestito a tema le proprie vetrine per rendere l’evento ancora più accattivante.

Una manifestazione che porta la firma della Pro Loco in collaborazione con il Comune e il comitato “Vita in centro storico”. E anche quest’anno non è mancato il cioccolato dei record: un salame di quasi otto quintali accompagnato da due quintali e mezzo di montebianco, 6mila profiteroles, 25mila mattoncini di cremino e 4mila porzioni di torta Rita.