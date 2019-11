Via libera al rondò tra Pittolo e San Bonico. Costo dell’opera 700mila euro

La nuova rotonda in località Ca’ del Ponte sulla Statale 45 tra Pittolo e San Bonico vedrà la luce nel 2020. Il consiglio comunale ha approvato, oggi 11 novembre, all’unanimità le varianti al Psc necessarie per la realizzazione della rotatoria. Il costo dell’opera è di 700mila euro. I lavori partiranno nella tarda primavera 2020 e la rotonda sarà terminata per la fine dell’anno prossimo. “È stato chiesto ad Anas di costruire la rotonda o partecipare ai costi?” È quanto ha chiesto Massimo Trespidi di Liberi. Marco Tassi, assessore ai lavori pubblici, ha replicato che “non ci sono state richieste in questo senso ma l’opera è di interesse pubblico per la sicurezza dei cittadini”.

Il sindaco Patrizia Barbieri ha parlato di necessità dell’opera anche in seguito alla tragedia avvenuta l’estate scorsa quando la morte di due giovani travolti davanti alla discoteca L’Altro Village aveva evidenziato la carenza di illuminazione e la pericolosità dell’area. “La Statale 45 in generale non soddisfa le esigenze territoriali – ha dichiarato il sindaco e presidente della Provincia – ; se riuscissimo come Provincia a provvedere alle nostre strade, allora chiediamo che le risorse destinate ad Anas per le Statali vengano girate alle Province”.