Storia d’amore vero: lui è malato, la moglie Anna non ci pensa due volte e gli regala un rene

Nicolò Simone, 53enne di Fiorenzuola, riceverà in dono da sua moglie Anna un rene. Le colleghe di lui (Daniela, Susy ed Elisabetta) impiegate nell’ufficio postale di Cortemaggiore hanno voluto fargli una sorpresa insieme alla direttrice Caterina Abbondotti. Hanno invitato marito e moglie per un aperitivo per poi dimostrare loro tutta la stima e l’affetto per questo grandissimo segno di amore. Anna e Nicolò sono rimasti colpiti a loro volta da questo gesto di condivisione. Una serata indimenticabile, a detta di tutti i partecipanti, durante la quale spesso ha preso il sopravvento la commozione per un gesto che porterà una vita migliore a Nicolò.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA