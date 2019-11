Auto nel fossato a Cattagnina di Rottofreno. Nessuna conseguenza per il conducente

Solo un attimo di spavento, ma nessuna conseguenza per la persona al volante dell’auto finita fuori strada nella mattina di lunedì 18 novembre in località Cattagnina di Rottofreno. Per cause da chiarire il mezzo è finito nel fossato a lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

