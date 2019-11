Maltempo, allerta arancione. Attivato il Centro comunale di protezione civile

Scatta a mezzanotte di martedì 19 novembre e proseguirà per le successive 24 ore l’allerta arancione diramata dalla Protezione civile dell’Emilia Romagna per criticità idraulica e idrogeologica anche nel territorio piacentino. Il Comune di Piacenza fa sapere che è stato attivato in forma ridotta il Centro operativo comunale presso l’Ufficio di Protezione Civile in largo Anguissola 1. Questo per garantire, nell’ambito territoriale di Piacenza, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza ai cittadini, qualora si rendessero necessari interventi a seguito dell’allerta meteo odierna. Tutte le informazioni relative alle misure da adottare in caso di rischi ed emergenze sono indicate anche sul sito web comunale, con evidenza in home page e nella sezione dedicata alla Protezione Civile.

Allerta meteo

