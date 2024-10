Maltempo nel Piacentino: oggi allerta arancione, l’Arda supera la soglia 1

Il maltempo non dà tregua al territorio piacentino dove continua a piovere. In salita il livello dei corsi d’acqua. Alle 8 di questa mattina, venerdì 18 ottobre, il Po ha raggiunto quasi quattro metri ed è in crescita (la soglia di attenzione è cinque metri). In aumento anche il livello dei torrenti. L’Arda a Fiorenzuola ha superato la soglia 1 (1,32 m).

ALLERTA METEO PER VENERDI 18 OTTOBRE

Per tutta la giornata di oggi è allerta arancione per le piene dei fiumi in provincia di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Allerta gialla nel nostro territorio anche per temporali, piene dei corsi minori e frane.

Ecco l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile dell’Emilia-Romagna per la giornata di oggi.

Per la giornata di venerdì 18 ottobre è previsto tempo perturbato con precipitazioni diffuse e persistenti di intensità moderata e condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti. Le precipitazioni previste a partire dalla serata di giovedì 17 determineranno piene sui corsi d’acqua nel settore centro occidentale della regione, con diffusi superamenti delle soglie 2 e possibili localizzati superamenti della soglia 3.

Il progressivo apporto degli affluenti emiliani alla piena di Po potrà determinare un aumento dei livelli al di sopra della soglia 1 con conseguente ritardo nei deflussi del sistema Parma-Baganza a confluenza Po.

Nelle zone collinari e montane centro-occidentali saranno possibili fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.

Inoltre, su tutto il territorio regionale, non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori associati ai fenomeni temporaleschi.

LE PREVISIONI meteo

In base alle previsioni Arpae, nel pomeriggio è prevista una breve tregua ma il fine settimana sarà caratterizzato dal maltempo.