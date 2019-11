Abbondante nevicata in montagna: black out e alberi precipitati in strada nel comune di Ferriere

La neve è caduta per sedici ore consecutive in Alta Valnure dove il territorio è stato avvolto da un manto bianco. Diversi alberi sono caduti in strada isolando alcune frazioni, in mattinata i mezzi del Comune hanno provveduto a liberare le carreggiate. “Siamo senza luce e anche i cellulari hanno difficoltà di ricezione” ha commentato il sindaco di Ferriere, Giovanni Malchiodi. Al passo dello Zovallo la neve ha raggiunto un metro, al Mercatello 50 centimetri. Stessa quantità anche al passo del Penice. La frazione Fabiano di Rivergaro è stata interessata da una frana in direzione Piacenza.

La pianura è stata interessata da abbondanti piogge che hanno fatto innalzare il livello dei fiumi. Arda, Luretta, Nure e Riglio hanno superato la soglia gialla, il Po a Piacenza è arrivato a 2,70 metri. “Ha piovuto molto ma la situazione al momento è sotto controllo” fa sapere Stefano Baldini, responsabile Aipo Piacenza. Nel pomeriggio di martedì 19 novembre le piogge dovrebbero cessare e dopo una tregua nel fine settimana sono previste nuove precipitazioni.