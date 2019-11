Droga, 279 assuntori segnalati nel 2019. Quasi tutti uomini, 21 casi tra i giovanissimi

Ventidue donne e 257 uomini per un totale di 279 segnalazioni di assuntori di stupefacenti sono arrivate alla prefettura nel 2019 (fino al 16 novembre). Si tratta dei soggetti che durante i controlli da parte delle forze dell’ordine vengono trovati in possesso di stupefacenti per uso personale. (art. 75 T.U. stupefacenti).

Nel 2018 le segnalazioni sono state complessivamente 353, mentre nel 2017 furono 490. Il trend si conferma, al momento, in diminuzione.

In base ai dati del 2019, la fascia di età più interessata è quella degli ultratrentenni con 76 segnalazioni e quella compresa tra 18 e 20 anni con 62 casi. Tra i giovanissimi (15 – 17 anni) le segnalazioni sono state 21.