Controlli dei carabinieri, tre persone segnalate come assuntori di stupefacenti

E’ di tre persone segnalate alla Prefettura come assuntori di droga, il bilancio dei controlli effettuati nella giornata di giovedì 7 ottobre dai carabinieri del comando provinciale, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti.

Si tratta di un 19enne, perquisito mentre si trovava in auto a Gragnano, insieme a un familiare: è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di marijuana.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, un 49enne, disoccupato, pregiudicato, è stato fermato e controllato mentre andava in giro in bicicletta a Castel San Giovanni. Spontaneamente ha consegnato ai carabinieri un involucro con 10 grammi di hashish.

A Pontenure, intorno alle 18.30, è stata fermata un’auto durante un posto di controllo sulla provinciale 587. A bordo due persone: il passeggero, un 39enne con precedenti penali, ha consegnato spontaneamente alle forze dell’ordine 2 grammi di eroina.

Tutte le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e le tre persone segnalate alla Prefettura.