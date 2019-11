Frane e allagamenti, l’allerta meteo prosegue fino a mezzanotte

E’ stata prolungata fino a mezzanotte di giovedì 21 novembre l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile dell’Emilia Romagna per il territorio piacentino relativa a criticità idraulica e idrogeologica.

Le abbondanti piogge e le nevicate di ieri, martedì 19 novembre, hanno provocato disagi con alberi caduti nelle strade, frane, fiumi e torrenti ingrossati. In Alta Valnure si è registrato anche un black out elettrico.

