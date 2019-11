Frontale tra due auto sulla provinciale a Rottofreno: ferite due donne, una in condizioni disperate

E’ di due donne ferite, una 56enne e una 49enne (quest’ultima in condizioni disperate), il bilancio dello scontro frontale tra due auto sulla provinciale 10 all’altezza del bivio per Santimento nel comune di Rottofreno, nel tardo pomeriggio di mercoledì 20 novembre. Ancora da chiarire la dinamica, e nell’urto una vettura è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Rottofreno per i rilievi, i vigili del fuoco di Castel San Giovanni e il personale del 118. Traffico in tilt e lunghe code di mezzi si sono formate sulla carreggiata nelle due direzioni di marcia.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà