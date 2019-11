Anziana di 86 anni ritira in posta e viene scippata da un ragazzino

Con ogni probabilità l’ha vista ritirare una piccola somma dalla Posta di via Conciliazione. E poi l’ha aspettata pochi metri più in là, per scipparla in pieno giorno e strapparle via la borsa. Poi si è messo a correre, sempre più veloce: qualcuno l’ha inseguito in bicicletta. “Sembrava un minorenne, con una felpa bianca. Un ragazzino…”, dice chi lo ha visto correre e non è riuscito però a fermarlo.

In tanti, nella mattinata del 20 novembre, si sono fermati ad aiutare la signora Alfonsina, pensionata di 86 anni rimasta vittima del furto. Nella borsetta c’erano anche documenti, le chiavi di casa e le foto dei suoi cari. Una mobilitazione di quartiere per soccorrerla, come testimonia in un post su Facebook la cartolibreria Bussandri.

