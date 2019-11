Maltempo, parte la conta dei danni. Patrizia Barbieri: “Chiederemo lo stato di emergenza”

“Chiederemo subito lo stato di emergenza”. E’ la presidente della Provincia Patrizia Barbieri a renderlo noto, al termine della riunione che si è svolta in Prefettura nel tardo pomeriggio di lunedì 25 novembre per fare il punto sulla situazione del maltempo che ha colpito il Piacentino nel fine settimana e nei giorni precedenti. Sono molte criticità con strade bloccate a causa di frane e smottamenti.

“La zona più colpita è l’alta Valnure, nella zona di Ferriere, dove ci sono ancora smottamenti in atto – ha proseguito la Barbieri -. Siamo preoccupati per un possibile ritorno delle piogge previsto per mercoledì e questo renderebbe più complessi gli interventi perché rimetterebbero in moto i movimenti franosi”.

E’ comunque tutto sotto controllo – ha concluso la presidente – ma certamente per il territorio piacentino è una situazione di danno notevole. Invitiamo tutti i comuni a segnalare le criticità, anche sulle strade comunali che spesso si interconnettono su quelle provinciali”.