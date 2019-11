Maltempo, trenta strade provinciali dissestate. Tre restano chiuse

Tre strade provinciali (Gambaro di Ferriere, Bobbiano di Travo, Cariseto di Cerignale) restano chiuse in seguito all’ondata di maltempo che ha investito la provincia di Piacenza nel fine settimana appena trascorso. Sono almeno una trentina le altre strade provinciali e decine quelle comunali interessate dal dissesto in tutte le valli. Si sono registrate frane, smottamenti, cedimenti, cadute massi e allagamenti.

La Provincia chiederà lo stato di emergenza come ha confermato il presidente Patrizia Barbieri al termine dell’incontro di ieri pomeriggio, 25 novembre, in prefettura. “La Statale 45 (gestita da Anas) è un campo di battaglia: si incontrano buche, frane, sensi unici alternati” ha dichiarato Roberto Pasquali, sindaco di Bobbio. Il primo cittadino torna a chiedere interventi strutturali per l’arteria che attraversa la Val Trebbia.