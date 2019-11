Prevenzione Aids, 200 piacentini per i test gratuiti sul Facsal

Circa 200 cittadini hanno effettuato il test Hiv al banchetto allestito dall’ospedale di Piacenza sul Pubblico Passeggio in occasione della giornata di lotta all’Aids, in collaborazione con Soroptimist.

Una malattia ancora troppo diffusa: sono ben 650 i pazienti in cura.

La prevenzione è la prima arma di difesa, per informazioni ci si può rivolgere ai servizi di counseling dell’ospedale.

