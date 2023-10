“Ascoltate il nostro viaggio tra fragilità, Aids e vita”: ecco la canzone della Pellegrina

Ci sono le difficoltà e le paure dell’ingresso in una struttura di cura: un luogo di assistenza sanitaria e crescita interiore. Ma anche la consapevolezza che ora bisogna fidarsi di questo nuovo tetto per riuscire a cambiare il proprio futuro. C’è la vita vera, quella di luci e ombre, nella nuova canzone ideata dagli ospiti della casa accoglienza “Don Venturini” in strada Agazzana a Piacenza, per tutti la Pellegrina, che si occupa di tredici persone impegnate nella lotta contro l’Aids e l’Hiv. “Vogliamo raccontare, attraverso la musica, il nostro viaggio nella droga e le conseguenze di questo percorso a ostacoli, la perdita degli amici e gli sguardi dei conoscenti, ma anche la possibilità di riemergere dalla feccia. C’è sempre un domani” spiega uno di loro, Max Morini. Così gli ospiti della Pellegrina hanno composto un brano musicale, poi cantato da Emanuele Masini, artista di Fiorenzuola, che incornicia le loro testimonianze: passati burrascosi, spesso tra la strada e gli stupefacenti, fragilità ed errori che si sono scontrati con la malattia, fino all’ingresso nella struttura piacentina, gestita dall’associazione “La ricerca” dal 1993. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

