I vigili del fuoco festeggiano la patrona. Il comandante Pilotti: “Serve una nuova autorimessa”

I Vigili del fuoco hanno festeggiato la patrona Santa Barbara. Stamattina, la caserma provinciale di strada Val Nure ha ospitato le autorità civili e militari del nostro territorio: dopo la messa celebrata dal vescovo Gianni Ambrosio, il comandante Danilo Pilotti – arrivato a Piacenza lo scorso maggio – ha riassunto i dati operativi del 2019 e ricordato il ruolo quotidiano ricoperto dai pompieri: “La cittadinanza ci vuole bene e lo dimostra in tutte le occasioni in cui apriamo le porte della caserma per dimostrazioni o esercitazioni”.

Il comandante Pilotti ha sottolineato la necessità di una nuova autorimessa per i mezzi pesanti dei Vigili del fuoco: “La centrale di Piacenza ha bisogno di un’autorimessa di almeno 600 metri quadrati per ricoverare gli escavatori e le altre attrezzature del nucleo regionale di movimento terra”.

La cerimonia di Santa Barbara, infine, ha visto la consegna di 6 benemerenze agli agenti Marco Schiappacasse, Alessandro Delfino, Antonio Deledda, Giulia Rebecchi, Silvana Polimeni e Andrea Zannoni.