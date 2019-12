Protezione civile alpini, da Piacenza brande e tende per l’Albania

Tende e brande della Protezione civile sono state radunate dagli alpini dell’Ana di Piacenza e trasportate nei magazzini regionali in vista della partenza per l’Albania. Il materiale servirà per allestire campi provvisori in seguito al terremoto che dieci giorni fa ha sconvolto la città di Durazzo.

Nel frattempo altri sei volontari piacentini sono già partiti per Rimini dove nel fine settimana si svolgerà un’esercitazione sul rischio sismico oltre al raduno dei capigruppo provenienti da tutta Italia.

