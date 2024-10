Forti temporali, piene dei fiumi e rischio frane, allerta meteo per mercoledì

Temporali e rischio frane e ruscellamenti. Per la giornata di mercoledì 16 ottobre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, in particolare sulla fascia appenninica centro-occidentale della regione.

“Sono possibili innalzamenti dei livelli idrometrici nella tarda serata superiori alla soglia uno sui corsi d’acqua del reticolo idrografico principale nel settore centro-occidentale – riferisce tramite una nota la Protezione civile dell’Emilia-Romagna -. Nelle aree interessate dalle precipitazioni del settore collinare e montano saranno possibili fenomeni di ruscellamento, innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo idrografico minore e localizzati fenomeni franosi sui versanti particolarmente fragili”.

In tutto il territorio piacentino sarà quindi in vigore un’allerta meteo di colore giallo per temporali, criticità idraulica, criticità idrogeologica. L’allerta resterà in vigore fino a mezzanotte del 16 ottobre.