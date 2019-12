Il consiglio comunale dice sì all’unanimità alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Il consiglio comunale di Piacenza ha deciso all’unanimità per la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita di 89 anni Liliana Segre, sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz durante la Seconda guerra mondiale e oggetto in un passato recente di minacce e insulti via social, tanto gravi da richiedere, per la Segre, la scorta della polizia. La proposta della cittadinanza era arrivata da tutti i consiglieri delle opposizioni in consiglio comunale e da due componenti della maggioranza e subito condivisa dal sindaco Patrizia Barbieri che ha voluto che l’argomento fosse trattato in apertura di seduta, oggi, 9 dicembre. La proposta era già passata in giunta e oggi anche il consiglio ha dato l’ok con l’approvazione definitiva.

“C’è stata una sensibilità bipartisan, non è una cittadinanza strumentale ma è veramente sentita – spiega il sindaco – è la dimostrazione che bisogna parlare una unica voce quando si tratta di contrastare odio e discriminazione. Noi volgiamo dire che, indipendentemente dalla politica, bisogna far passare messaggi chiari che sono quelli di lottare contro tutto ciò che non è democrazia”.

Massimo Trespidi (Liberi) ha proposto che la cittadinanza sia conferita in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio.