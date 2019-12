Immagini e curiosità a misura di Instagram: nasce @liberta1883

Citazioni, dialetto, storia. Ma anche animali, arte, paesaggi. E poi ricette, sport e curiosità. Senza dimenticare lo spazio ai repost dei lettori. E’ il nuovo profilo Instagram di Libertà (@liberta1883) con il quel Editoriale Libertà fa un altro passo avanti nei modi per comunicare con una platea sempre più ampia e per dare spazio a messaggi che difficilmente trovano posto sul quotidiano.

Libertà si occupa di comunicazione dal 1883 e in questi oltre 130 anni di storia ha raccontato sempre puntualmente fatti e personaggi del nostro territorio. Ora, con il nuovo profilo Instagram @liberta1883, vuole raccontarsi ancora di più ai lettori e a tutti i piacentini e vuole ancora di più approfondire aspetti culturali tipicamente piacentini come il dialetto o la storia del territorio. I punti forza sui quali Libertà ha scelto di puntare sono soprattutto tre: territorio, storicità del marchio e qualità. Per farlo sono state individuate dieci tipologie di post: Citazioni degne di nota; Dialetto piacentino; Animali; Arte a Piacenza; Paesaggi; Ricette; Storie di Editoriale Libertà e di Piacenza; Sport; Curiosità; Repost dei lettori. Tematiche che verranno trattate all’interno del profilo alternandosi l’una con l’altra, ma rispettando un piano editoriale.

Il rapporto tra i piacentini e @liberta1883 sarà un rapporto aperto. I lettori potranno infatti non solo seguire e taggare Libertà su Instagram @liberta1883, ma potranno anche inserire l’hashtag #lettorilibertà sulle proprie foto. Le più belle saranno ripostate o pubblicate sugli altri mezzi di Editoriale Libertà, diventando così loro stessi protagonisti (informativa privacy su https://www.liberta.it/privacyfoto/).