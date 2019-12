Ripreso alle sei il traffico su un solo binario tra Piacenza e Codogno

E’ parzialmente ripreso alle sei della mattina di mercoledì 11 dicembre, su un solo binario, il traffico ferroviario sulla tratta tra Piacenza e Codogno, dove nel pomeriggio del giorno prima si era verificato un incidente. Un treno merci aveva perso un carrello ruote che era andato a sbattere contro un convoglio pendolari fermo, in attesa di entrare in stazione a Piacenza. Limitati i danni ai mezzi, ma è stato necessario procedere con una accurata verifica e ripristino dell’infrastruttura. Operazione che è andata avanti tutta la notte e alle sei della mattina il traffico è ripreso a senso alternato. Le Ferrovie dello Stato hanno riprogrammato i servizi con 4 treni all’ora e messo a disposizione 6 bus da Piacenza a Codogno per i servizi sostitutivi. I ritardi sui convogli, comunicati dal gestore, sono di circa 20 minuti. I tecnici, circa 60 persone tra personale di Rete Ferroviaria Italiana e ditte appaltatrici, sono ancora al lavoro per la riattivazione del secondo binario.

La linea dell’alta velocità, non interessata dall’incidente, funziona regolarmente.