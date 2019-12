Incidente sul ponte ferroviario, treno merci perde un carrello ruote. La testimonianza: “Ho visto il treno venirci addosso”. Traffico bloccato

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 10 dicembre, intorno alle 16.30, sul ponte ferroviario tra Piacenza e San Rocco al Porto nel Lodigiano. Due treni sono fermi sul viadotto e il traffico ferroviario al momento è bloccato.

I convogli coinvolti sono un treno merci e un Regionale. In base alle prime informazioni il treno merci, in uscita dalla stazione di Piacenza in direzione Milano avrebbe perso un carrello che è andato a finire contro il muso del treno regionale Rock che, provenendo dalla Lombardia, entrava in stazione. Dall’Ufficio stampa di Ferrovie dello Stato fanno sapere che non ci sono persone ferite.

Tra i passeggeri bloccati c’era anche il giornalista di Libertà Michele Borghi. Ecco la sua testimonianza: “Mi sono alzato nei pressi dell’Auchan per scendere a Piacenza come tanti altri pendolari e ho visto il treno venirmi addosso. Non lo dimenticherò mai. Abbiamo sentito un botto e poi si è alzata una nuvola di fumo”.

Dalla massicciata sono caduti numerosi sassi, che sono finiti su via del Pontiere, dove per fortuna in quel momento non stava transitando nessun mezzo. Al momento la carreggiata è transennata e la circolazione vietata. Le cause del guasto sono in corso di accertamento. Sul posto sono presenti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e le forze dell’ordine.

Ferrovie dello Stato ha riprogrammato il servizio ferroviario con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso.