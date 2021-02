Odore nauseabondo avvolge Piacenza. Accertamenti in corso

“Ma solo io sento puzza di pesce marcio in centro a Piacenza?”. L’allarme in città è partito sui social network, sin dalla prima mattina di oggi, martedì 23 febbraio: qualcuno ha infatti segnalato un miasma persistente, acuto, a tratti intollerabile. Il cattivo odore ha avvolto varie aree di Piacenza: “Pure in via Poggiali”, “Stamattina si sentiva in via Veneto”.

Anche Arpae ha ricevuto segnalazioni della presenza di cattivo odore, già lunedì sera in via Arata. Come spiega la responsabile Lorella Etteri “qualcosa senz’altro provoca l’odore perché le segnalazioni continuano, ma non abbiamo notizie relative a spandimenti, per cui occorre continuare la ricerca”.