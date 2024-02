Piacenza, stop alle misure emergenziali antismog: l’11 febbraio domenica ecologica

Terminano stasera le misure emergenziali antismog. L’unici febbraio appuntamento con la domenica ecologica.

L’odierno bollettino Arpae di previsione e controllo decreta la fine dell’emergenza smog

ancora in vigore oggi, venerdì 9 febbraio. Termineranno questa sera alle 18.30, pertanto,

le misure restrittive aggiuntive in atto già da alcuni giorni sul traffico veicolare e le

temperature degli impianti di riscaldamento.

Domenica ecologica – Si conferma per domenica 11 febbraio, la giornata ecologica che impone lo stop ai veicoli più inquinanti come avviene abitualmente, tra le 8.30 e le 18.30, dal lunedì al venerdì: divieto di circolazione per i mezzi a benzina pre Euro, Euro 1 ed Euro 2, veicoli a diesel sino alla categoria Euro 4 compresa, mezzi a doppia alimentazione benzina/gpl o benzina/metano pre Euro ed Euro 1, ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro ed Euro 1.