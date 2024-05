Bobbio, Arpae boccia l’area camper per rischio alluvioni. Il Comune si oppone

La richiesta del Comune di Bobbio di rinnovo della concessione dell’area demaniale utilizzata come zona attrezzata per la sosta dei camper è stata bocciata da Arpae. In allegato al “no” da via Ventuno Aprile, c’è il riferimento al Piano di gestione del rischio alluvione 2021-2027.

Per opporsi, il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali ha incaricato un ingegnere idraulico, Omar William Cella, di predisporre quello che tecnicamente si chiama “Studio delle condizioni di pericolosità e rischio idraulico locali dell’area camper associati al regime idrico del fiume Trebbia”. Costo, 5mila euro.

Dalla sua, Pasquali sottolinea come, rispetto all’alluvione del 2015, la Regione abbia rifatto la difesa spondale di San Martino, con una barriera di massi, e il Comune abbia investito nell’area dotandola di un sistema di accesso sicuro, con telecamere sempre attive.

L’area conta circa 10mila camperisti all’anno; nel 2015 finì sott’acqua nell’alluvione e una coppia di pensionati fu salvata dai vigili del fuoco.

