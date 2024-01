Allarme smog, sette giorni di sforamenti in città. Misure emergenziali fino a venerdì

Smog, per giovedì 18 e venerdì 19 gennaio in vigore le misure emergenziali. Con oggi, sono sette giorni di sforamenti dei livelli di polveri fini rilevati nella nostra città. A seguito dell’odierno bollettino di previsione e controllo Arpae, entrano in vigore anche a Piacenza – così come nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna – per le giornate di giovedì e venerdì, le misure emergenziali stabilite dal Piano aria integrato regionale. Si estende pertanto anche ai mezzi diesel Euro 5, in entrambe le giornate, il divieto di circolazione già in vigore, dalle 8.30 alle 18.30, per i veicoli appartenenti alle categorie più inquinanti.

Ai provvedimenti sul traffico si aggiunge il divieto assoluto di combustioni all’aperto per falò, barbecue, fuochi d’artificio e qualsiasi altra tipologia (con la sola deroga per prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria), nonché il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili. Contestualmente, giovedì 18 e venerdì 19 gennaio scatterà il divieto di utilizzo, in presenza di impianti alternativi, di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con prestazioni inferiori alle quattro stelle, così come l’obbligo di ridurre le temperature a di almeno un grado centigrado, non oltrepassando i 19°C in ambienti domestici, uffici, luoghi ricreativi o di culto e attività commerciali, laddove il limite scende a 17°C per attività industriali e artigianali.