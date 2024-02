Smog: ottavo giorno “fuorilegge” a Piacenza, il quinto in provincia

Ottavo giorno di sforamento consecutivo per le polveri sottili Pm10 a Piacenza. Dopo il picco di 119 microgrammi per metrocubo toccato il 19 febbraio, ieri il livello registrato dalla centralina Arpae di via Giordani è sceso a 99, ovvero quasi il doppio del limite consentito. E’ di 85 microgrammi il valore registrato a Montecucco mentre in provincia si scende a 72 per Besenzone e 54 a Lugagnano. Anche nelle centraline della provincia i valori sono oltre i limiti da cinque giorni.

A Piacenza dall’inizio dell’anno sono stati 27 gli sforamenti registrati, 35 è il limite annuale previsto dall’Organizzazione mondiale della sanità.