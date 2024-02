Aria irrespirabile, la speranza è nella pioggia e nel vento attesi nel fine settimana

La tanto attesa pioggia, che potrebbe dare una inversione di tendenza all’aumento costante e giornaliero delle polveri fini degli ultimi sette giorni – stenta ad arrivare.

Le speranze sono riposte nel passaggio di una perturbazione atlantica prevista in due fasi per la fine della settimana: tra giovedì e venerdì, in cui le precipitazioni saranno comunque scarse – “con accumuni inferiori ai 20mm” spiega Vittorio Marzio di Meteovalnure.it – e tra domenica e lunedì in cui probabilmente potrebbero essere un po’ più intense, “sull’ordine del 30-40 mm sui crinali”.

Per quanto riguarda le precipitazioni nevose “è ancora presto per fare previsioni”, aggiunge l’esperto.

“Venerdì avremo una ventilazione sostenuta con raffiche tra 30 e 50 km/h” prosegue Marzio; condizione favorevole a spazzare lo smog dalla pianura Padana. Le temperature rimarranno sopra le medie stagionali “e, salvo sorprese, il mese di febbraio potrebbe terminare come il più caldo di sempre”.