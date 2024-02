Smog alle stelle, a Piacenza 119 microgrammi e già 26 sforamenti nel 2024

Respiriamo aria irrespirabile. Smog alle stelle a Piacenza e in tutta la pianura Padana. Secondo le rilevazioni di Arpae, agenzia prevenzione ambiente energia della Regione Emilia-Romagna, nella giornata di ieri, 19 febbraio, si è registrato, purtroppo, un nuovo record negativo legato alla qualità dell’aria. Ha toccato quota 119 microgrammi per metro cubo il livello di polveri fini Pm10 rilevato dalla stazione cittadina Giordani-Farnese. Si tratta di più del doppio del limite consentito dal Piano Aria, ovvero 50 microgrammi per metro cubo.

Sono sette i giorni consecutivi di sforamenti – In quindici giorni solo cinque volte, in concomitanza con le precipitazioni, non è stata superata la soglia limite. È noto che la pianura Padana, essendo circondata dalle Alpi a nord e dagli Appennini a sud, funge da vero e proprio imbuto in cui si accumulano facilmente gli inquinanti, tra cui particolato e ossidi di azoto.

Ventiseiesimo sforamento nel 2024 – Continuano a crescere le concentrazioni di polveri fini nell’aria che respiriamo. Dai 61 microgrammi di giovedì 15 febbraio siamo passati ai 100 di sabato 17 febbraio per arrivare infine ai 119 registrati ieri. Da inizio anno siamo al 26esimo giorno di sforamento, il limite annuale imposto dall’Oms è 35.

Misure antismog – Le misure emergenziali antismog proseguiranno fino a domani, mercoledì 21 febbraio. La tanto sperata pioggia stenta ad arrivare e, secondo le previsioni meteo, ci sarà da attendere almeno fino alla prossima domenica.