Dopo la tregua della pioggia, sopra Piacenza riecco la pesante cappa di smog

Dopo dieci giorni consecutivi di sforamento dei limiti di polveri sottili nell’aria, la pioggia di ieri ha riportato i valori sotto la soglia di allarme. Ma già da oggi, sabato 24 febbraio, sopra Piacenza sembra essere tornata la pesante cappa di smog (come testimonia la foto).

Polveri sottili alle stelle – Come detto, le precipitazioni di ieri hanno consentito di tirare un leggero sospiro di sollievo dopo 10 giorni di sforamenti consecutivi di polveri sottili Pm10, con un picco di 119 microgrammi per metrocubo (oltre il doppio del limite) raggiunto lunedì scorso, 19 febbraio. Un record negativo per la nostra città ma la situazione che accomuna le città della Pianura Padana.