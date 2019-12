Auto in contromano semina il panico alla rotonda della tangenziale

Chi l’ha vista sopraggiungere a velocità sostenuta ha per qualche istante temuto il peggio. Sono stati attimi di paura nel primo pomeriggio di mercoledì 11 dicembre quando, alla rotonda della Galleana che collega la tangenziale alla Statale 45, un’auto che viaggiava in contromano ha seminato il panico tra gli automobilisti. Fortunatamente non si sono registrati incidenti né feriti, con il veicolo in contromano che ha poi imboccato la strada che conduce in Val Trebbia. Un sospiro di sollievo per chi, a bordo della propria vettura, ha assistito all’episodio.

