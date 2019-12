Donazione di 1.200 euro per rendere la pediatria ancora più colorata

Una donazione di 1.200 euro per rendere il reparto ospedaliero di pediatria ancora più accogliente e colorato. È il regalo di Natale che il sindacato autonomo di polizia (Sap) ha consegnato all’associazione “Il Pellicano”, onlus attiva nel supporto ai nosocomi del territorio. La somma, devoluta ieri pomeriggio, sarà utilizzata per i lavori di abbellimento dei locali ospedalieri destinati ai piccoli pazienti sempre più in aumento: nel 2019, infatti, gli accessi al pronto soccorso pediatrico sono stati 15mila, un migliaio in più rispetto all’anno scorso. “L’incremento delle prese in carico di soggetti fino ai 14 anni – ha chiarito il primario Andrea Cella – è dovuto anche alla scomparsa di un riferimento pediatrico nel Basso Lodigiano e al conseguente spostamento dei piccoli pazienti nel nostro pronto soccorso”.

A proposito della donazione, resa possibile anche dal coro gospel The Bells, Confcommercio, Comune di Piacenza, ChocoCaffè e Robjoy, il dottor Cella ha confermato “l’importanza di rendere più bello e vivace lo spazio ospedaliero, per diminuire lo stress dei bambini e migliorare l’efficacia delle cure”.

E’ invece in programma domani, domenica 15 dicembre, alle 18.30 il concerto di Natale organizzato da [email protected] Natural Touch che, come ogni anno, si propone di devolvere il ricavato a una associazione. Quest’anno andrà proprio al Pellicano Onlus.