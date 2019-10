Abbonamento eterno al Piace, consegnati a Pediatria 2.300 euro

Con questo primo bel “regalo”, il buon Natale è già assicurato ora per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Piacenza. Oltre 2.300 euro di donazione arrivati dal Piacenza Calcio attraverso l’assessore comunale Luca Zandonella, che ha vinto l’asta per aggiudicarsi l’abbonamento eterno che la società di via Gorra aveva messo in palio nei mesi scorsi dedicandolo alla figura di Marco Reboli, storico capo del tifo biancorosso.

L’ufficialità del nobile gesto è arrivata lunedì 28 ottobre, quando l’assessore con delega a sicurezza, politiche giovanili, identità e tradizioni e partecipazione e i rappresentanti del Piacenza Calcio hanno fatto visita al reparto, accolti dal primario Giuseppe Biasucci e dal personale. La società di via Gorra, con il responsabile marketing Francesco Fiorani, ha fatto sapere che l’attenzione verso i piccoli della Pediatria non finiranno certamente qui, ma continueranno e il clou sarà proprio verso il periodo natalizio quando i giocatori andranno a trovare i pazienti per donare loro magliette e sciarpe della squadra.

