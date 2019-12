“Un orto per tutti” all’Infrangibile, dopo tre anni è tempo di bilanci

Dopo tre anni di progetto “Un orto per tutti” è tempo di bilanci. I risultati sono stati illustrati alla Biblioteca di strada del quartiere Infrangibile alla presenza dell’assessore alla Partecipazione Luca Zandonella.

Gli agronomi Paolo Iacopini e Marilena Massarini dell’associazione Laureati in Scienze Agrarie e Forestali di Piacenza, oltre al perito agrario Paolo Buscarini e a tutti i volontari che hanno partecipato alla realizzazione dell’iniziativa, sono stati ripercorsi i risultati raggiunti dall’avvio ad oggi.

“Una iniziativa per riscoprire le tradizioni agricole in città – ha spiegato Paolo Iacopini – per avere un punto di contatto tra la natura e il cemento e per riavvicinare le persone alla produzione orticola “.