Ex Manifattura, a marzo via ai lavori per la scuola media con palestra e piazzetta

Partirà a marzo il cantiere per la realizzazione della scuola secondaria di primo grado (scuola media) con palestra annessa nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi, zona Infrangibile. L’amministrazione ha da poco aggiudicato i lavori per un importo contrattuale di 6.574.753,07 euro (Iva esclusa).

Ad aggiudicarsi l’appalto è stato il raggruppamento temporaneo di imprese composto dal Consorzio Stabile Poliedro di Parma (impresa mandataria) e C.F.C. Società Cooperativa di Reggio Emilia che l’ha spuntata tra le dieci offerte pervenute.

Entrando nei dettagli del progetto il futuro polo scolastico occuperà una superficie di 6.766 metri quadrati, di cui 4.961 destinati a spazi aperti. La nuova scuola media sarà un rettangolo (69 per 23 metri) che si innalzerà su due piani. Ospiterà 9 classi (3 sezioni) di 28 alunni ciascuna per un totale di 252. Al piano terra un refettorio organizzato su due turni, ciascuno da 90 alunni. Sul tetto della scuola ci sarà un campo sportivo polivalente e regolamentare di basket.

La palestra (21 per 23 metri) sarà di tipo A1 con spogliatoi e servizi, aperta al pubblico con tribuna di capienza non superiore a 100 posti. La dotazione sportiva prevede anche una pista di atletica a quattro corsie e pedana per i salti (in alto e in lungo). Quanto ai parcheggi, sono 23 (uno per disabili), ma ne sono disponibili altri nel posteggio tra i due edifici.

Una pensilina collegherà la scuola alla palestra. Sono previste anche aree per attività didattica all’aperto (orti, frutteto, serra, ricovero attrezzi), un sistema del verde con varietà di essenze arboree, alberature. Di 15mila metri quadrati il parco pubblico, con arredo urbano, vialetti di percorrenza e pista ciclabile.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ