“Le sono cadute le monetine” e le rubano la borsa nel parcheggio del supermercato

Arrivata al posteggio di un supermercato cittadino, una piacentina ha riposto le borse nel bagagliaio e quando stava per partire, un uomo si è avvicinato dicendo che le erano cadute delle monetine. La donna è scesa portando con se la borsetta, ha visto le monetine e le ha raccolte. Risalita in auto, ha posizionato la borsa sul sedile del passeggero e a quel punto lo sconosciuto ha nuovamente bussato al finestrino segnalando la presenza di altri soldi a terra. Per la seconda volta la conducente è scesa dall’auto e nel giro di pochi secondi un complice ha aperto la portiera del passeggero portando via la borsa. Del caso sono state avvisate le forze dell’ordine e il personale del supermercato.

