“Le è caduta una monetina” e arraffano la borsetta. In azione banda di truffatori

Lunedì alla Conad di via Deledda, martedì al centro commerciale Gotico, mercoledì al Galassia. La scorsa settimana invece è toccato all’Esselunga. L’hanno ribattezzata “la banda delle monetine” perché per derubare le clienti dei supermercati nei parcheggi utilizza uno stratagemma semplice: lanciano delle monetine in terra mentre la persona sta salendo in auto oppure bussano al finestrino dicendo che le è caduto qualche spicciolo. L’ignara cittadina – finora le vittime sono state tutte donne – scende dall’auto a controllare e quando risale la borsetta è sparita. A segnalarlo è proprio una delle piacentine derubate: si tratta di una cittadina che lunedì in pausa pranzo è andata a far spesa alla Conad di via Deledda verso la Besurica.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’