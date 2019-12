Schianto nella notte di S.Silvestro: auto nel canale pieno d’acqua, salvato dai vigili del fuoco. È grave

Grave incidente stradale oggi, martedì 31 dicembre, poco dopo le 23 a San Nicolò, nel comune di Rottofreno.

In via Fornace, una automobile è uscita di strada e ha terminato la sua corsa in un canale di scolo ai margini della carreggiata. Si sono vissuti momenti di grande paura visto che l’automobilista alla guida è rimasto incastrato nell’abitacolo invaso dall’acqua presente nel canale.

Sono stati i vigili del fuoco ad estrarre l’uomo e a consentire agli uomini del 118 di Piacenza e della Croce Rossa di San Nicolò di prestare le prime cure al ferito. Vista la gravità della situazione è stato inviato sul posto l’elicottero del 118 giunto da Brescia che ha prelevato l’uomo e lo ha condotto all’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono molto gravi.