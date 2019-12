Ben arrivato 2020: duemila persone in piazza a festeggiare il Capodanno. Auguri da Editoriale Libertà. FOTO

I piacentini hanno salutato con allegria l’arrivo del 2020. Grande festa in piazza Cavalli dove è andato in scena uno spettacolo di musica e intrattenimento. Almeno duemila le persone che si sono riversate nel cuore di Piacenza per festeggiare il Capodanno. Sul palco si è esibita, dal vivo, la band italiana Max Brando che ha allietato la nottata con un repertorio a 360°: dal jazz, al pop inglese e italiano fino al rock tutto da cantare e ballare. Molto apprezzata anche la performance di Dj Comollo di Radio 105 e, a mezzanotte, tutti gli occhi puntati sugli orologi per il conto alla rovescia e il brindisi al nuovo anno. La serata portava la firma di Valeria Benaglia di Mood Eventi e Comunicazione, che ha organizzato l’evento in collaborazione con il Comune di Piacenza.

Tanti piacentini hanno invece trascorso il Capodanno a cena nei ristoranti oppure a casa in compagnia della famiglia o degli amici. Qualcuno ha preso il volo verso destinazioni esotiche o capitali europee. A tutti, anche a chi non ha avuto la fortuna di poter festeggiare in serenità l’ultimo dell’anno o a chi ha lavorato, un augurio sincero da parte di tutto il gruppo Editoriale Libertà.