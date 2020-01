Incendio a Case Bruciate, in fiamme il tetto di una palazzina. Pericolo di crollo, una donna all’ospedale

Grande paura oggi, mercoledì 8 gennaio, in località Case Bruciate, nel comune di Ziano. Probabilmente a causa del surriscaldamento della canna fumaria, la copertura di una palazzina è andata in fiamme. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco di Piacenza e Castel San Giovanni che, grazie alla loro tempestività, hanno limitato i danni, comunque ingenti. Una persona, probabilmente a causa dell’apprensione per la situazione creatasi, è stata condotta precauzionalmente in ospedale a bordo di una ambulanza. Non si registrano fortunatamente altri feriti o intossicati. A causa del rischio di crollo, i vigili del fuoco hanno chiuso la circolazione stradale nel viale.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà