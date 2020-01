Denaro estorto per un debito di droga e un cellulare sfilato dai pantaloni: due 18enni nei guai

E’ stato trovato in possesso di denaro contante sottratto a un giovane per un debito legato alla cessione di droga ed è stato arrestato nei giorni scorsi, dai carabinieri, con l’accusa di estorsione. Nei guai è finito un 18enne residente a Podenzano. Un altro 18enne è stato denunciato per aver colpito al volto un coetaneo ed avergli sfilato dalla tasca un cellulare. E’ accaduto a Sarmato. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri poco distante dal luogo dell’accaduto. L’accusa è di rapina.

