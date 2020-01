“Tre per Te” e Teatro Danza, appuntamenti al teatro Gioia e alla Filo

Dopo la Prosa e gli Altri Percorsi prende il via anche il terzo cartellone della stagione di prosa “Tre per Te” del Teatro Municipale proposta da Teatro Gioco Vita. È il momento del teatro danza curato da Roberto De Lellis in calendario da Gennaio a Marzo 2020 al teatro filodrammatici e al teatro Gioia. In scena alcune tra le presenze più significative del panorama della danza contemporanea italiana: Alessandro Certini e Virgilio Sieni, Adriana Borrello, Raffaella Giordano.

Si inizia venerdì 17 gennaio al teatro Gioia con “Forme dell’amicizia”, poi venerdì 21 febbraio al teatro Filodrammatici va in scena “Col corpo capisco #2”.

Venerdì 6 marzo al teatro Gioia spettacolo fuori abbonamento “Medea – a work-in-progress”. Venerdì 22 Marzo appuntamento conclusivo al teatro Filodrammatici con “Celeste – appunti per natura”.

Tre per Te Teatro Danza – brochure

Teatro Danza 2020 – comunicato stampa